خبير: أوروبا بدأت إجراءات غير مسبوقة لوأد الكراهية بقانون جديد.. فيديو

قال المهندس وليد عبدالمقصود، استشاري أمن المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية، إن أوروبا بدأت إجراءات غير مسبوقة لوأد الكراهية بقانون جديد دخل حيز التنفيذ.

وأضاف المهندس وليد عبدالمقصود، استشاري أمن المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"،: "قانون DSA يعزز الثقة والأمن في الخدمات الرقمية، من خلال تحديث إطار قانون تحديد السلوك لمسؤولي المنصات".

وأشار: "في مصر والوطن العربي مثلا هناك قانون يجرم فعل الجرائم الإلكترونية من الداخل ويقنن ما بين المستخدم ومزودي الخدمة، ويتم محاسبة مروجي الإشاعات أو منتحلي الصفة"، موضحا: "على المستوى العالمي يكون هناك قانون دولي يحكم المعاملات من خلال إنفاذ القانون على مزود الخدمة".