لو مرتبك على القد..اشتري موبايل شاومي لسة نازل جديد ب 2400 جنيه

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر أغسطس.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع Flipkart الهندي يبيع هاتف شاومي Poco C51 بخصم ليصل سعره بعد الخصم إلى 6500 روبية هندية (أي ما يعادل 2400 جنيه مصري).

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هاتف poco C51 هو هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية تم إطلاقه في أبريل 2023. يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.52 بوصة بدقة 720 x 1600 بكسل، ومعالج MediaTek Helio G36، وكاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير.

فيما يلي مواصفات هاتف poco C51 بالتفصيل:

• الشاشة: 6.52 بوصة IPS LCD بدقة 720 x 1600 بكسل

• المعالج: MediaTek Helio G36

• الذاكرة العشوائية: 4 جيجابايت

• الذاكرة الداخلية: 64 جيجابايت

• الكاميرا الخلفية: 8 ميجابكسل (رئيسية) + 0.8 ميجابكسل (ماكرو)

• الكاميرا الأمامية: 5 ميجابكسل

• البطارية: 5000 مللي أمبير

• نظام التشغيل: Android 13 Go Edition

مميزات هاتف poco C51:

• شاشة كبيرة بدقة HD+

• معالج MediaTek Helio G36 يقدم أداءً مقبولًا

• بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير

• سعر مناسب

عيوب هاتف poco C51:

• لا يدعم الشحن السريع

• لا يدعم مستشعر الجيروسكوب

• لا يدعم منفذ USB من نوع Type-C

بشكل عام، يعد هاتف poco C51 خيارًا جيدًا لمن يبحث عن هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية بشاشة كبيرة وبطارية كبيرة.