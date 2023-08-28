تفاصيل ابتكار نظارة "نور الذكية" لذي البصيرة.. فيديو

كشفت الدكتورة منى النجار، مدرس بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، تفاصيل ابتكار نظارة "نور الذكية" لذي البصيرة من قبل طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة.

وقالت الدكتورة منى النجار، مدرس بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ،: "نظارة نور هي أحد مشاريع التخرج التي تم تقديمها من قبل طلاب الكلية"، لافته: "المشروع كان بأيد الطلبة".

وأضافت الدكتورة منى النجار، مدرس بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ،: "الطلاب لديهم وعي بتوجهات الدولة، واهتمام الدولة بذوي الهم"، موضحه: "المشروع يخدم فئة مهمة وهم فاقدي البصر".

وأشارت الدكتورة منى النجار، مدرس بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ،: "الفكرة كانت صعبة جدا خاصة كيفية التفاعل مع النضارة باللغة العربية".