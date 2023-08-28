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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. بدء عمل القافلة الطبية لتقديم الرعاية للمواطنين بالعريش

الكشف الطبي مجانا
الكشف الطبي مجانا في شمال سيناء

تبدأ اليوم الإثنين، القافلة الطبية التي تنظمها محافظة شمال سيناء، عملها  على مدى  ثلاثة أيام ، منهم  ثلاثة أيام  بمدينة العريش بمدرسة أحمد عرابى ،بينما تستكمل القافلة اعمالها يوم الخميس القادم بمستشفى الشيخ زويد المركزى لمدة يوم واحد.

حيث  يتم تقديم الأدوية وعمل التحاليل مجانا. ،تنفيذا لتوجيهات محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ،بتذليل كافة العقبات من أجل نجاح القافلة  في عملها حرصا علي سلامة المواطنين  .

 

تخصصات متعددة:

 

و تضم القافلة عدة تخصصات طبية متعددة منها:
أمراض القلب  ، الاوعية الدموية، أمراض الكلي ، المسالك البوليه ، أمراض الكبد والجهاز الهضمي ، غدد صماء .
كما تدعم مستشفي العريش العام  القافله بعدد من  تخصصات منها:
الرمد _الجلديه _الاطفال  _نسا وتوليد   وسيتم توفير جهاز سونار لأشعه البطن.
 

حيب تبدأ القافلة الطبية عملها  على مدى  ثلاثة أيام ، منهم يومين بمدينة العريش بمدرسة أحمد عرابى ،ويوم الخميس بمستشفى الشيخ زويد المركزى لمدة يوم واحد. ويتم تقديم الأدوية وعمل التحاليل مجانا. 

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العريش القافلة الطبية المواطنين عملها

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