هدى السنباطي: أحمد مكي ابن بلد وفاهم اللي بيعمله

كشفت الفنانة هدى السنباطي، عن مشاركتها بالغناء مع أحمد مكي، موضحة أن المشاركة الأولى التي جمعتهم كانت بأغنية "ناصية زمان".

وأوضحت هدى السنباطي، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة صدى البلد من تقديم دينا رامز، أن التجربة الثانية للغناء مع "مكي" كانت بأغنية ولعانة للجزء الأخير من مسلسل الكبير أوي.

مكي موهوب و سعدت بمشاركته

قالت عن مشاركتها بـ "ولعانة"، " كانت توليفة جميلة للجمع بين الراب و الفلكلور الشعبي، و حققت مشاهدة كبيرة"، معبرة عن إعجابها بموهبة أحمد مكي و أنه فنان و لديه إحساس عالي و يستطيع وضع الجملة المناسبة بالمكان المناسب.

ولفتت، "بحب مكي وبحترمه فنيا لأنه ابن بلد وفاهم اللي بيعمله و سعدت جدا بمشاركته".

