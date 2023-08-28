حزب المؤتمر: يجب استمرار الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الانجازات

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ، إن الحزب أخذ قرارا بالإجماع على تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أننا شهدنا طفرة في الطرق والمشروعات القومية لم نشهدها من قبل.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس السيسي اهتم بتعمير كل شبر في مصر، ومن خلال حياة كريمة بدأت الدولة في الاهتمام بالقرى ومحافظات الصعيد لأول مرة، لافتا إلى أن الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية يجب استكمالها.



وأكد رضا فرحات، أن الرئيس السيسي تحمل عبء كبير السنوات الماضية، وتسلم البلاد وهي بحالة صعبة، بعد إسقاط حكم الإخوان، وما تلى ذلك من عمليات إرهابية استهدفت إسقاط الوطن.

يجب استمرار الرئيس السيسي لاستكمال ما بدأه من إنجازات



وتابع: "يجب استمرار الرئيس السيسي لاستكمال ما بدأه من إنجازات، وحتى يعبر بمصر إلى بر الأمان"، منوها أن الرئيس استطاع الحفاظ على أمن واستقرار البلد، ولم تنجر الدولة إلى صراعات خارجية، في نفس الوقت استطاع الرئيس الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع كافة الدول.