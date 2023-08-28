وزير التجارة الأمريكية تلتقي نظيرها الصيني في بكين.. ماذا تهدف الزيارة؟

التقت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، اليوم الأثنين، بنظيرها الصيني وانج وينتاو في إطار زيارتها إلى بكين والتي تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين والولايات المتحدة والصين.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية في مستهل زيارتها، إنه من المهم أن يكون لدى الولايات المتحدة الأمريكية علاقات اقتصادية مستقرة مع الصين.

ووصلت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، إلى بكين في وقت متأخر يوم الأحد في زيارة تستغرق أربعة أيام تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت ريموندو للصحفيين قبل مغادرتها إلى الصين: "إذا أردت وضع شعار للرحلة والمهمة، فهو حماية ما يجب علينا والترويج حيثما نستطيع، ولن أتوقف عن العمل الأسبوع المقبل عندما أكون هناك، لكني أنوي أن أكون عمليًا".

ومن المقرر أن تعقد ريموندو اجتماعات ثنائية مع المسؤولين الصينيين يومي الاثنين والثلاثاء في بكين قبل أن تتوجه إلى شانجهاي، وسوف ينضم إليها السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز.

وقالت رايموندو: "نريد أن تكون لدينا علاقة تجارية مستقرة، وجوهر ذلك هو التواصل المنتظم، ونحن بحاجة إلى التواصل لتجنب الصراع".

وعلى الجانب الآخر، أكد وانج وينتاو، وزير التجارة الصيني، أن السنوات الأخيرة شهدت تغيرات كبيرة وعلينا توفير الأمن وتوسيع التعاون بكل القطاعات، لافتًا إلى وجوب الابتعاد عن تقسيم العالم لدول ديمقراطية وغير ديمقراطية والدفع للمواجهة.

وأوضح وزير الخارجية الصيني، أن الاستمرار في وضع صيغ تكاملية وتعزيز الشراكة بين بريكس والعالم، مضيفا أن الصين لا تسعى لأي حروب عالمية اقتصادية وتهدف للمصلحة المشتركة.