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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. حقيقة تعطيل الدراسة بسبب متحور EG.5.. كلوب ينهي جدل انتقال صلاح للسعودية ومفاجأة عن المدير التنفيذي للزمالك

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها حقيقة تعطيل الدراسة بسبب متحور EG.5، و كلوب ينهي جدل انتقال محمد صلاح للسعودية ومفاجأة عن المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك.

 

المتحور الجديد غير مقلق.. الصحة تنفي تعطيل الدراسة بسبب كورونا

أكد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا إيجي 5 ضعيف ولا يوجد أي قلق منه على الإطلاق.

 

الأرز غير متاح الآن على بطاقات التموين| لماذا تم رفعه من السلع المدعمة؟

وضمن ما حدث ليلا، أعلنت وزارة التموين أن سلعة الأرز أصبحت غير متاحة على بطاقات التموين ، ولكن سيتم طرحه في المجمعات الاستهلاكية بسعر 22 جنيها للكيلو.

 

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن سبب رحيل حسن موسى، من اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، وتعيين عماد البناني، بدلًا منه.

أهلاوي.. مفاجأة صادمة عن المدير التنفيذي لنادى الزمالك

قال عفت نصار نجم الزمالك السابق إن قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة بتعيين الدكتور عماد البنانى مديراً تنفيذيا لإدارة نادى الزمالك غير موفق.

 

القصة انتهت.. تعليق مثير من كلوب عن إمكانية رحيل صلاح لاتحاد جدة

وضمن ما حدث ليلا، علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية رحيل الدولي المصري محمد صلاح إلى اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

حرب نووية بسبب طائرات إف 16.. الولايات المتحدة تغرق أوروبا في الدمار|تفاصيل

قال خبير في مقال نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن عمليات تسليم الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز إف 16 إلى أوكرانيا، والتي تعتزم الولايات المتحدة تنظيمها من خلال دول ثالثة،ضمن ما حدث ليلا.

 

بطائرة بدون طيار.. القوات الروسية تحبط هجوما خطيرا على العاصمة موسكو

وضمن ما حدث ليلا، قال سيرجي سوبيانين، عمدة العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأثنين، إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو في منطقة ليوبيرتسي القريبة من إقليم موسكو

حدث ليلا محمد صلاح المدير التنفيذى الجديد لنادى الزمالك متحور EG 5 تعطيل الدراسة بطاقات التموين الأرز

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