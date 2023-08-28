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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بداية من اليوم .. الصين تعقد منتدى "السلام والأمن الصيني الأفريقي الثالث"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الصينية، إن  الصين ستعقد منتدى السلام والأمن الصيني الأفريقي الثالث، في الفترة من اليوم الإثنين الموافق 28 أغسطس الجاري، وحتى 2 سبتمبر المقبل.
وأشارت في بيان لها، إلى أن "المنتدى يهدف إلى تعزيز التواصل الاستراتيجي بين وزارتي الدفاع في الصين والدول الأفريقية، ولعب دور نشط في بناء مجتمع صيني أفريقي ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد"، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.

وسيلقي عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الوطني الصيني، لي شانغ فو، كلمة رئيسية في المنتدى، بحسب البيان.
وفي شهر مارس الماضي، وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية بالبلاد، على تعيين الجنرال لي شانغ فو، الخاضع لعقوبات أمريكية بحجة التعاون العسكري مع روسيا، في منصب وزير الدفاع.

وكان منتدى السلام والأمن الصيني الأفريقي الثاني عقد في شهر يوليو الماضي، وقال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في رسالة تهنئه له وقتها، إن "الصين عملت دائما على تطوير العلاقات مع أفريقيا، مع الالتزام بالتمسك بالصالح العام في السعي لتحقيق المصالح المشتركة واتباع مبادئ الإخلاص والبراجماتية والتقارب وحسن النية"، وأعرب عن استعداد بلاده للعمل مع أصدقائها الأفارقة للالتزام برؤية الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام.
كما شدد الرئيس الصيني في رسالة تهنئته، أن "الصين ستعمل مع أفريقيا لحماية النظام الدولي، وفي القلب منه الأمم المتحدة، والتمسك بالنزاهة والعدالة الدوليتين، وتعزيز تنفيذ مبادرة الأمن العالمي، وبناء مجتمع مصير مشترك بين الصين وإفريقيا في العصر الجديد

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