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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 13 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة في طاجيكستان

صدى البلد

أعلنت السلطات في طاجيكستان، أن الأمطار الغزيرة التي شهدها عدة مناطق في البلاد أمس الأحد أودت بحياة 13 شخصا.

كان قد قال إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، إن دولته تنبه لأهمية توظيف قدرات المؤسسات المالية لدول الخليج العربية بما في ذلك صناديق التنمية في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومؤسسة الشيخ زايد، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وفي هذا السياق تعرب طاجيكستان عن جذب الاستثمار من دول الخليج. 

رئيس طاجيكستان يناشد إنشاء صندوق خاص لدعم الاستثمار والتنمية

واقترح "رحمان"، خلال كلمته في القمة الخليجية المقامة في المملكة العربية السعودية، إنشاء صندوق خاص لدعم الاستثمار والتنمية في صيغة آسيا الوسطى – الخليج، مع الأخذ في الاعتبار التحولات العالمية الحالية، مؤكدا على ضرورة إنشاء صندوق خاص للاستثمار والتنمية في إطار منظمة التعاون الإسلامي لتقديم الدعم المالي للدول النامية في العالم الإسلامي. 

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