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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يجمد زيادة تصاريح عمال غزة حتى إشعار آخر

أرشيفية
أرشيفية

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تجميد زيادة تصاريح عدد عمال غزة في إسرائيل حتى اشعار آخر، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وقالت وسائل الإعلام إن القرار اتخذ بعد تبني حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بعض العمليات التي وقعت في الضفة الغربية ضد أهداف إسرائيلية وبسبب تصاعد العمليات التي ترى سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن الحركة تقف خلفها في الضفة الغربية.

وأضافت أن القرار جاء أيضاً في اعقاب عودة النشاطات التي تنظم على حدود قطاع غزة.

وأشارت الهيئة إلى أن "18 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة يدخلون يوميا عبر المعابر الحدودية من قطاع غزة للعمل في إسرائيل.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية قد قررت في وقت سابق رفع هذا العدد من 18 الف الى 20 الف عامل يوميا، قبل أن تقرر تجميد هذه الزيادة في الوقت الراهن حتى اشعار آخر".

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الاحتلال الإسرائيلي يجمد زيادة تصاريح عمال غزة حتى إشعار آخر

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