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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط ضحايا وخروج مطار حلب عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي على سوريا

العدوان الإسرائيليل
العدوان الإسرائيليل على سوريا

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، أن "عدوانا" جويا إسرائيليا أدى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال مصدر عسكري: "حوالي الساعة 4:30 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي".

وأشار إلى أن "العدوان أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة".

كما أفاد التلفزيون السوري بمصرع 4 عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 2:20 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قتل أربعة جنود سوريين وأصيب أربعة آخرون في هجوم صاروخي إسرائيلي خلال الليل.

وتسببت الضربة التي وقعت قرب العاصمة دمشق أيضا في بعض الأضرار المادية. وكثيرا ما تستهدف إسرائيل مواقع عسكرية في سوريا تقول إنها مرتبطة بالمتشددين المدعومين من إيران.

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