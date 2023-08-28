اليابان: نتلقى اتصالات مزعجة من الصين تتعلق بتصريف مياه فوكوشيما

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الاثنين، إن بلاده تأسف للغاية لتلقيها الكثير من المكالمات الهاتفية التي تتضمن مضايقات من الصين.

وأضاف المسؤول الصيني أن ذلك يتعلق بعملية تصريف مياه مشعة معالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط الهادئ، حسبما نقلت رويترز.

وأضاف ماتسونو في مؤتمر صحفي قائلا: "تتلقى اليابان مكالمات هاتفية كثيرة تنطوي على مضايقات يُعتقد أنها قادمة من الصين.. هذه التطورات مؤسفة للغاية ونشعر بالقلق".

وكانت اليابان قد بدأت، الخميس، عملية تصريف المياه وهي خطوة رئيسية لإغلاق محطة فوكوشيما التي تعرضت لانهيار ثلاثة من مفاعلاتها.