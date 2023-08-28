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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحدهم حالته خطرة.. إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال غرب جنين

أرشيفية
أرشيفية

أصيب أربعة فلسطينيين أحدهم بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واعتُقل 3 منهم، فجر اليوم الإثنين، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز دوتان العسكري المقام على أراضي يعبد، أطلقت الرصاص الحي صوب أربعة شبان حيث كانوا يجلسون في مقهى عند مفترق يعبد وقرية كفيرت، وُصفت جروح أحدهم بالخطيرة تم نقله إلى مستشفى ابن سينا.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من المصابين الأربعة، وهم: علي حسن أبو بكر، ووسام بسام حرز الله من يعبد، وحسان مرشد سليمان من عجة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال استولت على مركبة بعد اقتحامها يعبد، وسط اندلاع مواجهات أعقبت اعتقال الشبان الثلاثة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية رمانة وداهمت منازل أسرى محررين واحتجزت عددا منهم لعدة ساعات بعد استجوابهم، عُرف منهم: مجدي عبد الله صبيحات، ومحمد فرج صبيحات، وشقيقه ساري، ومحمد موسى صبيحات، وحسام محمد بشناق الذي حطمت محتوياته بالكامل، كما فتشت محيط منازل أشقائه أحمد ومحمود ويوسف.

رصاص الاحتلال الإسرائيلي يعبد جنوب غرب جنين أصيب أربعة فلسطينيين فلسطين اخبار فلسطين

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