اتهم الأمن الروسي موظفًا سابقًا في القنصلية الأمريكية بجمع معلومات عن الحرب في أوكرانيا.

ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، اتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي موظفًا سابقًا في قنصلية الولايات المتحدة في الشرق الأقصى الروسي بجمع معلومات عن الحرب في أوكرانيا وقضايا أخرى لواشنطن.

ونقل الرجل معلومات إلى موظفي السفارة الأمريكية في موسكو حول كيفية تأثير حملة التجنيد الإلزامي الروسية على السخط السياسي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في روسيا.

وحسب "روسيا اليوم"، ذكرت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنه إحباط أنشطة غير قانونية لمخبر السفارة الأمريكية الموظف السابق في القنصلية العامة الأمريكية في فلاديفوستوك، المواطن الروسي روبرت شونوف.