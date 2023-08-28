اليوم| مصر تستضيف المؤتمر الإقليمي لمعالجة الهجرة غير الشرعية.. ونواب: دور فاعل للدولة لحل المشكلة

نائلة جبر : لدينا إرادة سياسية بأعلى مستوى في الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

برلمانية : الدولة وفرت فرص عمل حقيقية ضمن خطوات مكافحة الهجرة غير الشرعية

برلمانى: دورفاعل لمصر دوليا في وضع حلول جذرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تنطلق اليوم، الاثنين، فعاليات المؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية، وتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين، خاصة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذي تستضيفه محافظة البحر الأحمر.

وينظم المؤتمر - الذي تستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام - اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

يأتي المؤتمر في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والهدف رقم (8) من الاستراتيجية والمعني بتعزيز التعاون الإقليمي.

ومن المقرر أن يشارك في أعمال المؤتمر ممثلون عن 27 دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، والمنظمات الدولية المعنية.

تقدم ملموس في التعاون الإقليمي والدولي

وأكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مصر واللجنة الوطنية بصفة خاصة تولي التعاون الإقليمي في معالجة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين أولوية خاصة لأن مواجهة الجريمة غير المنظمة من الصعوبة مجابهتها بدون التعاون الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتبادل قصص النجاح وأفضل الممارسات، وأيضا في النواحي الخاصة بالتعاون القضائي والأمني.

وقالت: “حققنا فيما يخص التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين تقدما ملموسا في ضوء التقدير الذي تحقق بفضل الجهود الوطنية، ولا سيما في ظل الإرادة السياسية على أعلى مستوى في الدولة لمواجهة هذه الجريمة”.

وفي هذا السياق، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بجهود الدولة في ملف الهجرة غير الشرعية، موضحين أهم الخطوات التي اتخذتها لمواجهتها، كما أكدوا علي أهمية انطلاق هذا المؤتمر.

وقد قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن ملف الهجرة غير الشرعية من أهم الملفات التي تتصدر أولويات أجندة الحكومة، من أجل مجابهة تزايد معدلات هذه الظاهرة لما لها من مخاطر جسيمة علي المهاجرين ولهذا وجدت تحركات عدة في هذا الصدد.

دور فاعل لمصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية

و أكد “ سابق” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن عقد مؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية، من أهم الخطوات التي توضح جدية مصر في التعامل مع هذا الملف حيث يأتي إستضافة هذا المؤتمر في إطار إيجاد دور فاعل لمصر فيما يتعلق بالمشاركة في وضع أفكار و حلول جذرية لمكافحة انتشار هذه الظاهرة.

وأشار عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلي أن أعداد المهاجرين بشكل غير شرعى تشهد انخفاض مقارنة بالأعوام السابقة، لافتا إلي توقعه عن خروج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية تسهم في القضاء علي مشكلة الهجرة غير الشرعية من خلال التنسيق بين الدول المُصدرة والمستقبلة للمهاجرين.

وتابع النائب : وعلي جانب أخر فالدولة أطلقت حزمة من المشروعات القومية بمختلف المجالات والتي وفرت مئات الألاف من فرص العمل بأجور مجزية، فضلا عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي جعلت المستثمرين في حالت تهافت عليها للاستثمار .

فيما قالت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي يولى اهتمام مباشر وخاص بملف الهجرة غير الشرعية كواحدا من ضمن ألاف القضايا المحورية التي تحظى بالمتابعة الستمرة لتطوراتها من جانبه.

و أضافت “ عجمى ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن عقد مؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية، يأتي في إطار جهود مصر في تقنين هذه المشكلة من خلال تعزيز سبل التعاون مع المجتمع الدولى للحد من خطورتها، ومن ثم فإن إستضافة مصر لهذا المؤتمر تعد أحد الإجراءات الداعمة لمعالجة أسباب هذا النوع من الهجرة.

تنسيق دائم وتعاون بهذا الملف

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية، إلي أن الدولة تعمل علي قدم وساق في ملف الهجرة غير الشرعية حيث يوجد تعاون وتنسيق دائم بين وزارتي الهجرة والخارجية في المتابعة لأي تطورات، فضلا عن جهودهم في تطبيق التوصيات الناتجة عن هذا التنسيق بما يدعم حل هذه المشكلة.

تابعت النائبة : فضلا عن أن المشروعات القومية ومبادرات التوظيف التي تطلقها عدد من الوزارت، كانت من أهم السبل التي تدعم توفير فرص عمل حقيقية للشباب، لذا لابد من إعلام وتعريف المواطنين بهذه الفرص التي يتم توفيرها وبمختلف المحافظات.

وأختتمت البرلمانية حديثها، بالإشارة إلي ضرورة تدريب الشباب والعمالة علي إطلاق المشروعات المتوسطة والصغيرة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للراغبين في بدء أنشطتهم التجارية الخاصة.