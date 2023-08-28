دورتان لعاملي المحليات بمركز التنمية المحلية في سقارة

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم، الإثنين، دورتين جديدتين لأول مرة وهي دورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية ويتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ويستفيد منها 45 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية ، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال أساسيات التحول الرقمي ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات ويستفيد منها 28 متدرباً من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تمضي قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو بناء إدارة محلية رقمية، مستخدمة ذراعها التدريبي بسقارة لتعزيز خطتها بالإرتقاء بمستوى العاملين خاصة بالمراكز التكنولوجية في المحافظات وتدريبهم نحو التحول الرقمي ، وكيفية التعامل مع إتاحة خدمات إلكترونية متعددة ، فضلاً عن تطوير التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع، إيماناً منها باعتبار التقنيات الحديثة بوابة للازدهار الاقتصادي.

وقال وزير التنمية المحلية أن دورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية جاءت تماشياً مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار والاتجاه نحو التحول الرقمى.

وتركز الدورة علي تطوير الخدمات الإجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين من خلال تبسيط وتوحيد الاجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بكافة مراكز وأحياء المحافظة وربطها معاً وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن المراكز التكنولوجية وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية.

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كما تركز دورة تنمية مهارات القيادات في مجال اساسيات التحول الرقمي جاءت نتيجة ثمار التعاون مع وزارة الاتصالات لتحقيق اهدافنا نحو تدريب وبناء قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة وستركز الدورة على كيفية إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، وكيفية إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة الوثائق الحكومية.

إضافة الى التعريف بأهمية التحول الرقمي والتى تتمثل في تقديم خدمة ذات جودة عالية، وفى وقت قياسي للمواطن، وتوفير النفقات من خلال تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تقليل الاعتماد على العنصر البشرى.