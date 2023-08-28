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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تواجه العواصف المطيرة بـ الإنذار الأصفر.. ونداء هام للحكومات المحلية

أمطار غزيرة في الصين
أمطار غزيرة في الصين

 

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، اليوم الاثنين، مجددا إنذار باللون الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة التي من المتوقع أن تضرب مناطق متعددة من البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قالت الأرصاد الصينية "إنه ومن الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين وحتى الساعة الثامنة صباح يوم غد الثلاثاء، من المتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة والعواصف المطيرة مناطق مختلفة بما في ذلك لياونينج، وشاندونج، وشانجهاي، وفوجيان، وقوانجشي، ويوننان والتبت".

وأضافت أنه من المتوقع أن تشهد بعض الأجزاء من المناطق المذكورة هطول أمطار غزيرة تزيد عن 70 ملم/ساعة في حدها الأقصى، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية.

وحث المركز الحكومات المحلية المعنية للقيام بالاستعدادات المناسبة والوفاء بمسؤولياتها وفقا لذلك، مقترحاً فصل إمدادات الطاقة الخارجية المحفوفة بالمخاطر وتعليق العمليات الخارجية في المناطق المفتوحة.

ويوجد في الصين نظام تحذير من الطقس مؤلف من أربعة مستويات، حيث يمثل اللون الأحمر الأشد بينها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

وفي وقت سابق من اليوم،  أعلنت الصين إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص بسبب هطول الأمطار الغزيرة على أجزاء من مقاطعة هونان بوسط البلاد خلال الفترة من يوم السبت إلى الأحد، وفقًا لمركز الدولة للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف بالمقاطعة.

وحسب وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، فإن الأمطار الغزيرة هطلت على شمال غرب هونان منذ يوم السبت، مع إطلاق استجابة طارئة للفيضانات في مقاطعات سانجشي وشيمين ويونجشون ومدينة تشانججياجيه.

ونقلت “رويترز”، أن خبراء الأرصاد الجوية الصينية حذروا اليوم الاثنين عدة مقاطعات من توقع هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة خلال اليومين المقبلين، حيث ستتسبب الأمطار الغزيرة المستمرة في إحداث دمار في البلاد.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات في المناطق الحضرية والمنخفضة بمقر محافظة سانجشي، مما أدى إلى غمر بعض المساكن الريفية.
 

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