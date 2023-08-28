إضراب عام في سخنين احتجاجا على تفشي الجريمة داخل أراضي الـ48

بدأت مدينة سخنين داخل أراضي الـ48، اليوم الإثنين، إضراب شامل احتجاجا على تفشي العنف والجريمة وتقاعس شرطة الاحتلال الإسرائيلية عن ردع الإجرام المنظم والمجرمين.

وكانت بلدية سخنين واللجنة الشعبية في المدينة، قد ناشدتا، يوم أمس، أهالي سخنين بـ"الالتزام بالإضراب العام، وإطلاق صرخة مدوية في المظاهرة بوجه عصابات المجرمين، والشرطة الإسرائيلية المتخاذلة، لوضع حد لما آلت إليه أوضاع البلدات الفلسطينية عامة، وسخنين خاصة، ومحاولة منع الجريمة القادمة".

وقد أغلقت الشوارع الرئيسة في سخنين، يوم أمس، ورفعت لافتات كتبت عليها شعارات استنكار وشجب للجرائم، تعبيرا عن غضبهم إزاء تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن مواجهة الإجرام المنظم بعد مقتل الشاب أبو صالح.

ومنذ مطلع شهر أغسطس وإلى الآن، لقى 20 شخصا مصرعهم في جرائم إطلاق نار ارتكبت بالمجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام الـ48، في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فقد بلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري وإلى الآن، 149 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة.