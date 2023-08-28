تداول الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس بتليجرام بعد توزيعها بلجان الدور الثاني للثانوية

تشهد الآن جروبات الغش على تليجرام تداولا لصور قيل انها تخص امتحانات الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة لطلاب شعبة علمي علوم ، والتفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة شعبة علمية رياضة ، و علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية التي يؤديها الطلاب الان داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

جاء ذلك بعد توزيع امتحانات الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة لطلاب شعبة علمي علوم ، والتفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة شعبة علمية رياضة ، و علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية التي يؤديها الطلاب داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

ويقوم فريق مكافحة الغش الالكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم الان بتتبع الصور المتداولة للوصول الى مكان وهوية مصورها واتخاذ الاجراءات اللازمة ضده.

ويتمكن يوميًا أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، من رصد حالات غش إلكتروني في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 يومياً.

وبعد ضبط الطلاب الغشاشين ، يتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة في الغش الإلكتروني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.