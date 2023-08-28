تفاصيل إنهاء حياة طفل قليوب على يد بنت خالته.. لسبب صادم

نزعت الرحمة من قلبهما وسيطرت عليهم فكرة شيطانية للتخلص من ضائقتها المالية ، فهداها تفكيرها الشيطاني إلى خطف ابن خالتها ومساومة أهلها عليه .. إلا أنها أنهت جريمة الخطف بجريمة قتل الطفل الصغير الذي لم يتجاوز 9 من عمره.

أحداث الواقعة

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من أسرة طفل يبلغ من العمر حوالي 9 سنوات، مقيم قرية عرب النجدي دائرة المركز، يفيد تغيبه حال عودته من اللعب بمحل ألعاب إلكترونية، ولم يتم العثور عليه، وتبين من مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة قيام سيدة منتقبة وأخرى برفقتها باستدراج الطفل واختطافه.



وتم تشكيل فريق بحثي أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وترأسه المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وتمكن الفريق من التوصل لمرتكبي الواقعة.

وتبين أن وراء الواقعة نجلة شقيقة والدة الطفل المجني عليه وتدعي "إ م أ"، 22 سنة، طالبة، وصديقتها "ش خ س"، 24 سنة، ربة منزل، مقيمتان قرية طنان دائرة المركز.

حيث فكرة الطالبة، أن تأتي بالاموال التي تحتاجها بأية طريقة حتي ولو كانت غير شرعية ، بمساعدة صديقتها، فقاما بخطف ابن خالتها ومساومة اهله علي مبلغ مالي كفدية له ، ووضعت الطالبة خطة بمساعدة صديهتها لخطف ابن خالتها اثناء خروجة من احد محال الالعاب الالكترونية ، واشتروا له أطعمة وعصير، واصطحباه لمسكن صديقتها الثانية، وقدموا له عصير بعد أن وضعوا له عدد كبير من الأقراص المنومة.

ولكن حدث ما لم يكن في حسبانهما حيث انه في مساء يوم الواقعة، شعر الطفل بحالة إغماء شديدة وتوفي على إثرها، فوضعتاه في جوال وقامتا بالتخلص من الجثة بإلقاءه برشاح القرية، وأرشدتا عن مكانه وتم العثور على الجثة وانتشالها ونقله للمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع شهادة أسرة الطفل، كما أمرت بحبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات.