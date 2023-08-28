الشاباك يحذر الحكومة الإسرائيلية من "مواجهة خطيرة" مع الدروز

حذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الإثنين، الحكومة الإسرائيلية داخل دولة الاحتلال من حالة استياء شديدة تسود الطائفة الدرزية، مشيرا إلى أنها قد تنزلق إلى مواجهة خطيرة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن أزمة العلاقات بين إسرائيل والطائفة الدرزية لا تتلخص في الخلاف حول موضوع التوربينات قرب البلدات الدرزية في هضبة الجولان.

وأضافت ان هناك خلافات عميقة في العلاقات على ضوء انتشار الجريمة واستفحالها في البلدات الدرزية وآخرها مذبحة قرية أبو سنان إضافة الى الضائقة السكنية التي تعاني منها البلدات الدرزية وكذلك قانون القومية.

وبحسب الصحيفة ترى الدوائر الأمنية ان الخلاف حول التوربينات او هدم منزل قد يكون الشرارة لانفجار واسع النطاق، لافته إلى أن الجيش الإسرائيلي نبه أيضاً من أن الدافعية للتجنيد في أوساط أبناء الطائفة الدرزية قد تتراجع.

يذكر ان العمل على نصب توربينات توليد الكهرباء في شمال الجولان قد توقف في شهر يونيو المنصرم، وعكف الجانبان على البحث عن حل توافقي بشأن هذه التوربينات.

وأورد مراسل "قناة 11" العبرية، غيلي كوهين، الأسبوع الماضي ان العمل على نصب التوربينات سيتجدد خلال الأسبوع الجاري، مما اثار حفيظة أبناء القرى الدرزية من جديد.