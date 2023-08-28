صحف الكويت| ولي العهد يغادر إلى بريطانيا.. الدبيبة يوقف وزيرة الخارجية.. وعدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب

نتنياهو يهدد باغتيال قادة المقاومة و«حماس» تتوعد برد قوي وحازم

جهاز الأمن الروسي يتهم موظفاً سابقاً في القنصلية الأميركية بالتجسس

محكمة باكستانية تسقط قضية التحريض على القتل المرفوعة ضد عمران خان

الصين تجدد الإنذار الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة

فرنسا تحظر ارتداء العباية الإسلامية بالمدارس



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الإثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أفادت صحيفة الأنباء بأن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق له سيغادر أرض الوطن اليوم الاثنين، متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة، وذلك تلبية للدعوة الموجهة من قبل ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا لزيارة المملكة المتحدة الصديقة وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 70 على تأسيسه.



ذكرت صحيفة الجريدة أن إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام قالت إنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية صباح يوم الإثنين يفيد بإندلاع حريق في مخزن بمنطقة الشويخ الصناعية.



وأوضحت «الإطفاء» أن إدارة العمليات المركزية وجهت 4 فرق إطفاء إلى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في مخزن يحتوي على مواد بناء وأدوات كهربائية وعلى الفور تم مكافحة الحريق والحد من إنتشاره للمباني المجاورة وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات تذكر. كما أهابت إدارة العلاقات والإعلام ملاك ومستأجرين المصانع والقسائم الصناعية والمباني التجارية والاستثمارية ضروره الالتزام بتطبيق شروط السلامة والوقاية من الحريق وذلك لحقيق الأمن المجتمعي.



قالت صحيفة الوطن إن الإدارة العامة للطيران المدني توقعت أمس الأحد أن يصل إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في العام الجاري إلى 15.5 مليون راكب مقارنة بـ 14.46 راكب في العام الماضي.

وقال مدير إدارة النقل في إدارة الطيران المدني عبدالله الراجحي في تصريح صحفي أنه من المتوقع أن يصل إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في موسم الصيف الجاري إلى 75ر5 مليون راكب بزيادة بنسبة 13 في المئة عن العام الماضي.

عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة القبس بإعلان رئيس الحكومة الليبية المقالة من البرلمان عبد الحميد الدبيبة الأحد، وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطياً، وقرر إحالتها إلى التحقيق، على خلفية لقائها وزير الخارجية الصهيوني في العاصمة الإيطالية روما.



وقالت الخارجية الليبية في بيان إن ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات، مشيرة إلى أن الوزيرة نجلاء المنقوش رفضت عقد لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي وفقا لنهج الحكومة.



أشارت صحيفة الراي إلى اعلان وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، إن «عدوانا» جويا إسرائيليا أدى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.

وقال مصدر عسكري «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي، وأدى العدوان إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة».



أوضحت صحيفة الأنباء تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة ««حماس» صالح العاروري، بالقول إنه «سيدفع الثمن».

وقال نتنياهو في جلسة مجلس الوزراء «أنا استمع جيدا لتصريحات العاروري.. ليس من قبيل الصدفة أنه مختبئ.. سيدفع الثمن كاملا».

وأضاف: «حماس وسائر الفروع الأخرى في إيران تدرك جيدا أننا سنحارب بكل الوسائل محاولاتهم لصنع الإرهاب ضدنا في الضفة الغربية، وفي غزة وفي أي مكان آخر. كل من يحاول إيذاءنا، ومن يمول، وينظم، ويرسل الإرهاب ضد إسرائيل، سيدفع الثمن كاملا».

دوليأ، أفادت صحيفة القبس بأن جهاز الأمن الاتحادي الروسي اتهم موظفا سابقا بالقنصلية الأميركية في الشرق الأقصى الروسي بجمع معلومات عن الحرب في أوكرانيا وقضايا أخرى لحساب الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الجهاز قوله إن الرجل نقل معلومات لموظفي السفارة الأميركية في موسكو عن أثر حملة التجنيد الإلزامي الروسية على إثارة سخط سياسي في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.



وذكرت صحيفة الوطن أن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين كتب على تطبيق تليجرام للتراسل أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة معادية بالقرب من موسكو في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين. وأضاف سوبيانين أنه وفقا للمعلومات الأولية لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار على الأرض.



قالت صحيفة الوطن إن وزير التربية الفرنسي جابريال أتال، أعلن، الأحد، أنه "سيحظر ارتداء العباية في المدارس" في فرنسا، مشدّدا على سعيه لوضع "قواعد واضحة على المستوى الوطني" لمدراء المدارس.

ولدى سؤال الوزير عن المسألة التي تثير جدلا منذ أشهر على خلفية حوادث على صلة بارتداء هذا اللباس، كشف أتال في تصريح لقناة "تي اف 1" أنه يسعى "اعتبارا من الأسبوع المقبل"، إلى لقاء مسؤولي المدارس لمساعدتهم في تطبيق هذا الحظر.



أفادت صحيفة الراي بأن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، قال، اليوم الاثنين، إن بلاده تأسف للغاية لتلقيها الكثير من المكالمات الهاتفية التي تتضمن مضايقات من الصين فيما يتعلق بعملية تصريف مياه مشعة معالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط الهادي.

وأضاف ماتسونو في مؤتمر صحافي اعتيادي «تتلقى اليابان مكالمات هاتفية كثيرة تنطوي على مضايقات يُعتقد أنها قادمة من الصين. هذه التطورات مؤسفة للغاية ونحن نشعر بالقلق».

أفادت صحيفة الأنباء بأن محكمة باكستانية قضت بإسقاط قضية التحريض على القتل المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان.



ذكرت صحيفة الراي أن المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين جدد، اليوم الاثنين، إصدار إنذار باللون الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة التي من المتوقع أن تضرب مناطق متعددة من البلاد.

وقال المركز إنه ومن الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين وحتى الساعة الثامنة صباح يوم غد الثلاثاء، من المتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة والعواصف المطيرة مناطق مختلفة بما في ذلك لياونينغ، وشاندونغ، وشانغهاي، وفوجيان، وقوانغشي، ويوننان والتبت.

