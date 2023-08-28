تحرك جديد من أنقرة والأمم المتحدة بشأن استئناف صفقة الحبوب

أفادت مصادر لوكالة "نوفوستي"، اليوم الإثنين، أن أنقرة والأمم المتحدة تبحثان إمكانية إجراء مفاوضات مع الوفد الفني الروسي في اسطنبول بشأن صفقة الحبوب.



ونقلت الوكالة عن مصدر مشارك في المفاوضات قوله: "نعمل حاليا على بحث إمكانيات لعقد هذا اللقاء. نعد مقترحات محددة للمناقشة. وتجري الاتصالات عبر القنوات المناسبة. لا تتوقف هذه العملية".

يذكر أن صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن بلاده تتفاوض مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة؛ لاستئناف صفقة حبوب البحر عبر البحر الأسود.



وأفادت وكالة "الأناضول"، نقلا عن وزير الخارجية، بأن: "استئناف العمل بهذه المبادرة يُعد أولوية بالنسبة لتركيا، ورئيسنا يعمل بشكل منتظم للغاية بشأن هذه القضية مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا".