ينتظره العالم.. مشهد نادر لن يتكرر سوى مرة واحدة في 2023| تفاصيل

يترقب العالم مشهدا نادرا لن يتكرر سوى مرة واحدة في عام 2023 فستضاء السماء، هذا الأسبوع وفي جميع أنحاء العالم، بـ"القمر الأزرق"، وذلك في مشهد نادر.

وفي تقرير لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية سيظهر القمر العملاق الثالث يوم 30 أغسطس في الساعة 9:36 مساء؛ وذلك بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي في حدود حوالي الساعة 02:35 وذلك بتوقيت جرينتش وذلك في الساعات الأولى من يوم 31 أغسطس.

وعلى الرغم من تلك القمر يحمل اسم الأزرق إلا أنه لا يحمل أي لون مختلف، بل يحتفظ بظله الرمادي المعتاد، إلا أنه قد يبدو أكبر بنسبة تصل إلى 14 في المئة وأكثر سطوعا وذلك بنسبة 30 في المئة من المعتاد.

قد تحدث ظاهرة القمر الأزرق “بلو مون” كل سنتين أو 3 سنوات وقد كان آخر ظهور له في أغسطس 2021.

على الجانب الآخر في بعض الحالات النادرة، يمكن أن تتكرر تلك الظاهرة مرتين في السنة الواحدة تقريبا مثلما حدث في عام 2018.

في السياق نفسه ينصح الخبراء بإطفاء الأنوار في المنزل وذلك لتحسين الرؤية.