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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ينتظره العالم.. مشهد نادر لن يتكرر سوى مرة واحدة في 2023| تفاصيل

ينتظره العالم ..
ينتظره العالم .. مشهد نادر لن يتكرر سوى مرة واحدة في عام 202

يترقب العالم مشهدا نادرا لن يتكرر سوى مرة واحدة في عام 2023  فستضاء السماء، هذا الأسبوع وفي جميع أنحاء العالم، بـ"القمر الأزرق"، وذلك في مشهد نادر.

وفي تقرير لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية سيظهر القمر العملاق الثالث يوم 30 أغسطس في الساعة 9:36 مساء؛ وذلك بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي في حدود حوالي الساعة 02:35 وذلك بتوقيت جرينتش وذلك في الساعات الأولى من يوم 31 أغسطس.

وعلى الرغم من تلك القمر يحمل اسم الأزرق  إلا أنه لا يحمل أي لون مختلف، بل يحتفظ بظله الرمادي المعتاد، إلا أنه  قد يبدو أكبر بنسبة تصل إلى 14 في المئة وأكثر سطوعا وذلك بنسبة 30 في المئة من المعتاد.

قد تحدث ظاهرة القمر الأزرق “بلو مون” كل سنتين أو 3 سنوات وقد كان آخر ظهور له في أغسطس 2021.

على الجانب الآخر في بعض الحالات النادرة، يمكن أن تتكرر تلك الظاهرة مرتين في السنة الواحدة تقريبا مثلما حدث في عام 2018.

في السياق نفسه ينصح الخبراء بإطفاء الأنوار في المنزل وذلك لتحسين الرؤية.

مشهد نادر القمرالعملاق ظاهرة القمر الأزرق

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