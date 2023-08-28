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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصة الكاملة لمقتل سيدة مسنة على يد حفيدها بالبحيرة

مفتل سيدة علي يد
مفتل سيدة علي يد حفيدها

"اعز الولد ولد الولد "، مقولة شهيرة تدل علي مكانة ومدي حب الاجداد لاحفادهم حيث انهم في مكانه اعلي من أبنائهم أنفسهم .. ولكن دائما لكل قاعدة شواذ ، ففي البحيرة قام شاب بالتخلص من جدته المسنة ليسرقها ولم توقفه مشاعر الحب والرحمة بجدته المسنة.

وتدور الواقعة المؤسفة في إحدى مراكز محافظة البحيرة، حيث تعيش سيدة مسنة بمفردها فقام المتهم نجل ابنتها بالتوجه فجر يوم الواقعة لمنزلها والدخول من أعلى السطح  أثناء نومها وتوجه إلى غرفة نومها وقام بانتزاع الخاتمين من يديها وعقب استشعارها بوجوده استيقظت من نومها وحاولت الصراخ والاستغاثة، فقام بالتعدي عليها بالضرب بيدية في وجهها وأنفها حتى خارت قواها وفارقت الحياة ولاذ بالفرار من مكان الجريمة.

وما أيقن مفارقتها للحياة، سلب المشغولات الذهبية الخاصة ، وفر هارباً من الشقة .

وتم اخطار  اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة  بالعثور علي سيدة مسنة مقتولة في منزلها، وأمر بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه والأداة المستخدمة؛ حيث توصلت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل يدعى محمد صبري محمد عبد العليم 28 سنة، سبق اتهامه في عدد من قضايا السرقة ويقيم بنفس القرية، وبعد استئذان النيابة العامة تمكن ضباط المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض سرقةالمجني عليها لعلمه بإقامتها بمفردها وارتدائها لمصوغات ذهبية.

وأضاف المتهم أنه قام ببيع الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها لأحد السنترالات بمركز ناهيا بمحافظة الجيزة، كما قام بإخفاء الخاتمين بأرض زراعية مجاورة لمنزله وقام بالإرشاد عن المسروقات حيث تم ضبطها.

القصة الكاملة مقتل سيدة البحيرة

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