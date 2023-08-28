التعليم تقرر استمرار تفعيل الأنشطة الطلابية في المدارس طوال العام الدراسي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار تفعيل الأنشطة الطلابية في المدارس طوال العام الدراسي.

وفي هذا الاطار أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم ، تنظم المسابقة الصيفية " أخدنا الاجازة"، وهي مسابقة رياضية فنية ثقافية لطلاب المدارس بجميع المراحل الدراسية المختلفة بكل محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه المسابقة تتضمن عدة مجالات منها المسابقة الرياضية واللياقة البدنية، كما أن فكرة المسابقة: إكساب طلاب المدارس اللياقة البدنية لبناء جيل صحي قوى خالي من الأمراض لذلك تسعى الوزارة إلى تحفيز الطلاب للارتقاء باللياقة البدنية والصحية لهم كل وفق قدراته البدنية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الهدف من هذه المسابقة هو : تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الأساسية ، واستثمار وقت الفراغ في نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع والممارسة الذاتية والتي تعمل على تكوين الشخصية المتكاملة للطالب ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب في جميع المراحل و اكتساب المعارف والمعلومات الرياضية.

وبالنسبة لاختبارات المسابقة للمرحلة الابتدائية ، فهي تشمل الجري في المكان لأطول فترة ممكنة وثنى الجذع للأمام من الوقوف والوثب العريض من الثبات.

أما اختبارات المسابقة للمرحلة الإعدادية تتمثل في الجرى في المكان لأطول فترة ممكنة وثنى الجذع للأمام من الوقوف والوثب العريض من الثبات والعدو مسافة 30 مترا والجلوس من رقود القرفصاء لأكبر عدد، أما للمرحلة الثانوية الجرى في المكان لأطول فترة ممكنة وثنى الذراعين كاملاً من الإنبطاح المائل وثني الجذع للأمام من الوقوف والوثب العريض من الثبات.

وعن شروط المسابقة، أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية يتم الإشتراك في المسابقة من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي ، ويمكن للطالب الاشتراك في أكثر من اختبار وفقاً لقدراته ويتم تصوير فيديو لأداء الطالب لكل اختبار، ورفعه على الموقع المخصص لذاك داخل استمارة الاشتراك.

ويتم التقييم النهائي في المسابقة لكل اختبار على حدة ويتم الإشتراك في المسابقة من خلال ملء استمارة التسجيل ورفع الملفات والفيديوهات على الرابط المخصص لذلك، علماً بأن آخر موعد للإشتراك فى المسابقة يوم الخميس 14 سبتمبر المقبل.