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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أسباب زيادة معدلات الاكتئاب عالميا

الاكتئاب
الاكتئاب

تحدث الدكتور وليد هندي أستاذ الطب النفسي، عن أسباب زيادة معدلات الاكتئاب عالميا، قائلا: إن هناك أسباب كثيرة جدا للإكتئاب، ولكن أهمها هو الخواء الروحي، حيث إنه لا يوجد سلوك من إنسان لآخر وجها لوجه والشعور بالرضا والبساطة فى التعايش السلمي مع أزمات الحياة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه من ضمن أسباب الإكتئاب أيضا، اختلال الساعة البيولوجية ودخول الإنترنت، معقبا: “الناس مبقتش قاعدة مع بعضها، وعدم وجود معزز كافي للصلابة النفسية لدى الأطفال نتيجة عدم تعليمهم الحرمان”.

وتابع: “من وجهة نظري فإن علاج الاكتئاب يتم عن طريق رجوع الإنسان إلى الرضا والقناعة ومكارم الأخلاق، والرجوع إلى الحياة البسيطة ونهتم بالتواصل”.

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