بعد منعهن من الالتحاق بالجامعة.. طالبان تواصل تشديد الخناق على الطالبات الأفغانيات

لا تزال حكومة طالبان، تشدد الخناق على الفتيات والسيدات في أفغانستان، وتشن حملة صارمة ضد النساء اللاتي يعارضنها.

وحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قررت طالبان منع الطالبات الأفغانيات من مغادرة البلاد للدراسة في الخارج.

وتقول الطالبة الأفغانية ناتكاي البالغة من العمر 20 عاماً: "بعد أن أغلقت طالبان الجامعات أمام النساء، كان أملي الوحيد هو الحصول على منحة دراسية تساعدني على الدراسة في الخارج".

وأضافت أنها واصلت الدراسة على الرغم من أن فرصة التحاقها بالجامعة في وطنها كانت ضئيلة، لتحصل على منحة للدراسة في جامعة دبي في الإمارات مقدمة من أحد رجال الأعمال هناك.

وأشارت "بي بي سي" إلى أنه تم الإعلان عن المنح الدراسية للنساء الأفغانيات في ديسمبر 2022 بعد أن منعت حركة طالبان النساء من الالتحاق بالجامعة.

وعلمت "بي بي سي" أن 100 امرأة أفغانية نجحن في الحصول على هذه المنح الدراسية. وقد سافر بالفعل البعض ممن يعشن في الخارج إلى دبي.

وفي يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو، ودعت ناتكاي "اسم مستعار" عائلتها وانطلقت إلى المطار، لكن آمالها سرعان ما تبددت.

وقالت الفتاة لـ"بي بي سي" بصوت متكسر: "عندما رأى مسؤولو طالبان تذاكرنا وتأشيراتنا الطلابية، قالوا إنه لا يُسمح للفتيات بمغادرة أفغانستان بتأشيرات طلابية".

وبذلك تكون ناتكاي واحدة من 60 فتاة على الأقل تم إبعادهن عن المطار.

وتمنع حركة طالبان سفر النساء بمفردهن إلى الخارج إلا مع أزواجهن أو مع مرافق ذكر من المحارم لها.

ولكن حتى هذا لم يكن كافيًا، فتقول ناتكاي: "كانت هناك ثلاث فتيات لديهن محرم داخل الطائرة.. لكن مسؤولين من وزارة الأمر والفضيلة أنزلوهم من الطائرة".

من جانبه، قال شمس أحمد، الذي رافق شقيقته إلى المطار "لقد أعطت المنحة أملاً جديداً لأختي بعد إغلاق الجامعات هنا. لقد غادرت المنزل مفعمة بالأمل وعادت باكية.. لقد سُلبت جميع حقوقها".

وأضاف أن بعض الفتيات اقترضن المال لدفع ثمن تأشيرة لمرافقتهن ولكن تم إيقافهن.