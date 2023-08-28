وصول عماد البناني إلى الزمالك كرئيس للجنة المؤقتة منذ قليل

أعلن اللاعب أحمد حسن عن وصول عماد البناني نادي الزمالك منذ قليل لبدء مهمته بشكل رسمي كرئيس للجنة المؤقتة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"عماد البناني يصل نادي الزمالك منذ قليل لبدء مهمته بشكل رسمي كرئيس للجنة المؤقتة".

أكد اللواء حسن موسى ، عن اندهاشه من قرار وزارة الشباب والرياضة برحيله عن منصب المدير التنفيذى لنادى الزمالك، وتعيين الدكتور مصطفى عماد البنانى بدلاً منه.



وأشار حسن موسى، أنه لا يعلم سبب رحيله عن نادى الزمالك، وتفاجأ بالقرار الذى صدر من وزارة الشباب والرياضة، وأن الوحيد الذي يعلم السبب الحقيقى هو وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وقال موسى أعتقد أن رحيلي جاء بسبب أنني فصلت 10 من كبار الموظفين التابعين للمجلس السابق برئاسة مرتضى منصور، لكن الدكتور أشرف صبحي لم يكن مع هذا القرار والموظفين الذين تم فصلهم، تواجد أمس بمقر الزمالك، لكنني في النهاية أتمنى التوفيق للنادي خلال الفترة المقبلة .





وأوضح: "لقد وصلنا لاتفاق مع أحمد فتوح وأحمد مصطفى زيزو، من أجل التجديد، لكن حاليا لا أعلم ماذا سيحدث مع الثنائي".

واختتم حديثه " كنت أقوم بتوفير سيوله للنادي وتحصيل مستحقات متأخرة من أجل البدء في صرف رواتب عمال وموظفين النادي خلال الساعات القليلة المقبلة ، وتفاجئت بالقرار خلال عقدي اجتماع مع موردي الخامات سواء لحمامات السباحه وحل ازامات اخري خاصه بالنادي وأعضاء الجمعية العمومية وقمت بحل الأمر ثم الرحيل ".