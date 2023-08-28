طالبان تمنع النساء من زيارة متنزه شهير في أفغانستان لهذا السبب

قررت حركة طالبان، منع النساء من زيارة متنزه باند- إي– أمير، الواقع في ولاية باميان بأفغانستان.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” البريطانية، قال القائم بأعمال وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحكومة التي شكلتها حركة طالبان، محمد خالد حنفي، إن النساء اللواتي كن يزرن المتنزه لم يكنّ ملتزمات بالحجاب داخلها.

ووجه حنفي تعليماته لرجال الأمن، والأجهزة التابعة، بمنع النساء من دخول المتنزّه لحين إيجاد حل.

وقال عدد من رجال الدين في ولاية باميان إن السيدات اللاتي لم يتقيدن بالزي الإسلامي، لسنّ من سكان المنطقة بل هن زائرات قادمات في الغالب من الخارج.

وذكر رئيس اتحاد علماء الشيعة في باميان، نصر الله وزيري "هناك شكاوى من عدم ارتداء النساء للحجاب على الإطلاق، أو ارتداء حجاب غير مناسب، وهؤلاء النسوة لسنّ من سكان باميان".

فيما قالت عضوة البرلمان الأفغاني السابقة مريم سليمان خليل في منشور على منصة “إكس”: "سوف نعود أنا واثقة من ذلك".

ويُعد متنزه باند- إي- أمير معلما سياحيا مهمًا في أفغانستان، وأول حديقة وطنية تم افتتاحها عام 2009.