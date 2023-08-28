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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أكثر المدن الساحلية اشمئزازًا في بريطانيا.. تعرف عليها!

صنفت مدينة رايل التي تقع في شمال شرق مقاطعة ويلز البريطانية في دراسة كيفية تغير 20 منتجعا ساحليا شهيرا في بريطانيا على مر السنين بأنها المدينة الساحلية الأسوأ في البلاد.

أكثر المدن إثارة للاشمئزاز

 

كما تم تصنيف المدينة التي تعتبر منتجعا سياحيا وتحمل العلامة التجارية "كوستا ديل دول" بأنها أكثر المدن إثارة للاشمئزاز على وجه الأرض. وفقًا لموقع ديلي ستار.

وجاءت مدينة رايل، في دينبيشاير، شمال شرق ويلز، في أسفل القائمة في مؤشر التحسين الساحلي الذي نشرته صحيفة التلغراف.

بلاكبول بعد قنبلة نيوترونية

 

قبل 20 عاما، وصفت هذه المدينة في إحدى المجلات بأنها مثل "بلاكبول بعد قنبلة نيوترونية"، وقالت أن زوارها الوحيدين هم السكارى ومدمنو المخدرات، وذلك رغم أن رايل في أوجها كانت تماثل مدينة بلاكبول السياحية الشهيرة بإنجلترا ولكنها أقل تكلفة وأكثر المدن شهرة لقضاء العطلات العائلية.

لكن المدينة - مثل العديد من المنتجعات الساحلية الأخرى في المملكة المتحدة - بدأت في التدهور عندما ارتفعت شعبية العطلات الأجنبية الرخيصة. فأغلقت الشركات والمتاجر وساد جو عام من الاحتضار بالمدينة.

فتم هدم الرصيف - الأقدم في شمال ويلز - في عام 1973 وتم تجريف مسرح بافيليون في العام التالي. وعلى مدى السنوات القليلة التالية، فشلت مشاريع تحسين المدينة - بما في ذلك مجمع المتحف ومركز التسوق والمكتبة.

وقالت صحيفة التلغراف بشكل لاذع: "لا يوجد ماض، لا فنون أو ترفيه، لا متعة: فالتحسين يناسب جميع المدن الساحلية باستثناء رايل - التي أُطلق عليها  اسم “كوستا ديل دول”.

مدينة رايل مقاطعة ويلز البريطانية مقاطعة ويلز كوستا ديل دول بلاكبول

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