لن تصدق من هم حاضريه.. أغرب مهرجان على الإطلاق يثير جدل رواد السوشيال

أثار مهرجان أقيم مؤخرا وذلك للاحتفال بمهرجان أيام الرؤوس الحمراء السنوي وذلك في مدينة تيلبورج الجنوبية بهولندا الكثير من الجدل لرواد السوشيال ميديا فهو يعد أغرب مهرجان على الإطلاق يجمع الآلاف من أصحاب الشعر الأحمر في هولندا بداية هذا الأسبوع .

ووفقا للمنظمين، قد قام بزيارة المهرجان حوالي خمسة آلاف شخص من أصحاب الشعر الأحمر وذلك من مختلف البلدان.



ومن جانبه قال الاسكتلندي ليام هانتر واالذي يبلغ من العمر 30 عاما إن حضور تلك المهرجان والذي قد استمر لحوالي ثلاثة أيام قد جعله يشعر بمزيد من الثقة أكبر في النفس وأضاف أنه قد تعرض للتنمر وذلك بسبب لون شعره الذي يعد غريب مثل الكثيرين من ذوي الشعر الأحمر.

قد تضمن المهرجان ورش عمل في مهارات الرسم ونصائح لكيفية وضع مستحضرات التجميل والاعتناء بالبشرة، فضلا عن القيام بجلسات تصوير وفعاليات موسيقية ولقاءات سريعة بين الزائرين.



وقد بدأ المهرجان عن طريق الصدفة وذلك بعد أن نشر المنظم والرسام الهاوي بارت روفنهورست إعلانا وذلك في إحدى الصحف المحلية عام 2005 يطلب فيه 15 عارضة بشعر أحمر ليقوم برسمهن لتقوم بالتقدم 150 عارضة.