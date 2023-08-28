رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة: العالم سجل مليون مهاجر بنهاية 2020

أكد كارلوس أوليفر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة -في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين، وخاصة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، الذي تستضيفه محافظة البحر الأحمر- أهمية المؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير النظامية الذي انطلق اليوم بالبحر الأحمر بالنسبة لدول المنطقة لبحث أفضل الممارسات للتعامل مع مسألة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف المسئول الدولي أن عدد المهاجرين في نهاية تعداد عام 2020 بلغ أكثر من مليون شخص.. مسلطًا الضوء على الأطفال المهاجرين واللاجئين، حيث إن هناك طفلا من بين كل ثمانية أشخاص من المهاجرين.. كما أشار إلى الفئات المهمشة التي تتعرض للخطر وعلى راسها الأطفال والمرأة، ونسعى إلى توفير الدعم لهم لاسيما وأن بعضهم يتعرض للعنف.. وقال إن هناك العديد من الأطفال الذين تعرضوا لصدمات ولابد من التعامل مع لمشاكل النفسية التي تصيب بعضهم.

وأوضح رئيس بعثة الهجرة الدولية أن عدد الأطفال غير المصحوبين الذين تم تسجيلهم العام الماضي يمثل 19 بالمائة من أعداد المهاجرين ويأتون من دول عديدة، وهي أرقام تشهد زيادة مستمرة.. مؤكدًا أهمية دعم وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمعالجة الهجرة غير النظامية لاسيما فيما يخص تقديم المساعدة للمهاجرين المهربين وخاصة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.

ومن جانبه.. أكد باولو كابوتو رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر أهمية انعقاد المؤتمر الإقليمي لمعالجة الهجرة غير النظامية.. داعيًا إلى أهمية مناقشة ما يمكن تقديمه للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، كما أشار إلى ضرورة العمل على تنسيق الجهود الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا الصدد نظرًا لأهمية القضية.

وأكد آن بورتا الممثل المقيم للأمم المتحدة بدروه أهمية تنسيق الجهود على جميع المستويات.. لافتًا إلى أن مصر تعد مركزًا رئيسيًا لتنسيق هذا النوع من العمل المتعلق بقضايا بعض المهمشين كالأطفال والضعفاء.

وشدد على أن المؤتمر الإقليمي الذي تستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام يأتي على خلفية العديد من التطورات التي شهدها العالم مؤخرا بما في ذلك الصراع في السودان، والحرب في أوكرانيا، بخلاف التحديات العالمية كتلك المتعلقة بأزمة الأمن الغذائي.

ع م م