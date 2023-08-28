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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صحيفة كويتية تبرز توجيه الرئيس السيسي بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي

صدى البلد

  أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية، اليوم /الاثنين/، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي -خلال اجتماع، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير- بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي.

ونقلت الصحيفة الكويتية -تحت عنوان "السيسي يصدق على إلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك"- عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، التصريح بأن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية.

في السياق.. أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي صدق على بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، وهي إلغاء القانون بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات، والقانون الخاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

 

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