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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماة الوطن بمطروح يطلق مبادرة لزراعة الأسطح والبلكونات

زراعة الاسطج والبلكونات
زراعة الاسطج والبلكونات بمطروح

أطلق حزب حماة الوطن بمطروح مبادرة الزراعة المنزلية للأسطح والبلكونات، تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

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وتابع النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إنتاج وتوزيع الشتلات الزراعية لمبادرة "الزراعة المنزلية للمرأة المطروحية" بالمجان لزراعة الأسطح والبلكونات من خلال مبادرات طاقات الوطن المنتجة للدكتورة راندا مصطفى أمين المرأة المركزية بالحزب، بحضور وتحت إشراف المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

وقال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، بأن أمانة المرأة تابعت مبادرة الزراعة المنزلية في مراحلها حتى مرحلة الإنبات وكشف النباتات في الشتلات قبل نقلها لزراعتها على الأسطح والبلكونات بالمنازل لزراعة المحاصيل مثل الطماطم والفلفل والباذنجان والخيار وغيرها من المحاصيل، من خلال المتابعة الميدانية تيسير دهيم أمينة المرأة وأعضاء الأمانة بالحزب.

وكشف أمين حزب حماة الوطن بمطروح بأنه تم توزيع الشتلات ضمن مبادرة الزراعة المنزلية علي المشاركين من أعضاء الحزب ومن خارجه والتي لقت إقبالا واعجاب من المواطنين معظمهم من خارج الحزب، والتي تهدف إلى الاكتفاء الذاتي للمرأة لتوفير الخضروات والفواكه للأسر لمكافحة الغلاء من خلال استغلال الطبيعة وخامات ومخلفات البيئة مثل الزجاجات الفارغة في الزراعة لنحصل على أجمل محاصيل بجودة عالية وأكل صحي ومفيد لأبنائنا في أجمل حديقة منزلية.

وقدم النائب عيسى أبو تمر أمين حزب حماة الوطن بمطروح الشكر، لمدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، على اهتمامه ودعمه للمرأة المطروحية من خلال أنشطة الحزب.

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