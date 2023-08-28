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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| كارثة طبيعية تفتك بـ طاجيكستان.. والحكومة تحذر: الخطر قائم

كارثة طبيعية تفتك
كارثة طبيعية تفتك بـ طاجيكستان


أعلنت حكومة طاجيكستان، اليوم الاثنين، أن 13 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء انهيارات طينية ناجمة عن أمطار غزيرة، محذرة من أن الخطر لا يزال قائما في العديد من مناطقها الجبلية.

وفي بيان مقتضب، نشر على الموقع الإلكتروني لرئيس البلاد، إمام علي رحمن، جاء فيه إنه "بسبب الأمطار الغزيرة، وقعت كارثة طبيعية أمس تسببت في مصرع 13 شخصا، من بينهم 11 في فاهدات و2 في روداكي".

وبعث الرئيس الذي يتولى السلطة منذ عام 1992، بتعازيه إلى عائلات ضحايا هذه الكارثة الطبيعية، التي تعد من بين الأكثر فتكا في السنوات الأخيرة.

https://www.youtube.com/shorts/Uk1bAvZ5tfs

وقالت المتحدثة باسم وزارة الطوارئ في طاجيكستان لوكالة فرانس برس إن "الأمطار الغزيرة التي هطلت في 27 أغسطس تسببت في سيول طينية وانهيارات صخرية وانزلاقات تربة" في عشرات المدن.

وأشارت إلى أن “خطر انزلاقات التربة والسيول الطينية والانهيارات الصخرية لا يزال مرتفعا”.

وأظهرت صور ولقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، من مواقع في بلدة وخدات ومنطقة روداكي، وكلاهما خارج العاصمة دوشنبه مباشرة، سيارات على طرق جبلية غمرتها المياه ولحقت بها أضرار بالغة بسبب الانهيارات الطينية والصخور الضخمة.

وفي فبراير الماضي، لقي 19 شخصا حتفهم في انهيارات ثلجية في طاجيكستان، الدولة المتاخمة لأفغانستان والصين، وهي من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.
 

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