اقتصاد السعودية.. اعتماد المخطط الإعلاني لمدينة تبوك

اعتمد ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، المخطط الإعلاني لمدينة تبوك، وذلك تفعيلاً لإستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن، حيث تتماشى مع دليل التصميم العمراني للمنطقة.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أوضح أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف، أن المخطط يهدف لتقديم هوية للمستثمرين لمراعاتها أثناء إعداد التصاميم النهائية للوحات الإعلانية، حيث تكون بنمط موحد خاص بالمنطقة، ووفق معايير متناسبة مع هوية المدينة واقتصادها، إلى جانب تعزيز جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري، ودعم التحول الرقمي، وعناصر المدن الذكية، وتحقيق الاستدامة المالية عبر استثمار الموارد المتنوعة للأمانة.

وبيّن اليوسف أن المخطط راعى عدداً من الجوانب المهمة مثل توحيد الهوية البصرية للوحات الإعلانية بما يتناسب مع الهوية العمرانية للمنطقة، وتحديد الأعداد المناسبة منها لضمان عدم إحداث تلوّث بصري من تكدّس اللوحات الإعلانية في بعض التقاطعات بتمكين شرائح إعلانية جديدة.

وتحديد مناطق رقمية لتحويلها إلى معالم رئيسة للمدينة مستقبلاً بأعداد مناسبة من اللوحات تضفي بُعداً جمالياً للمدينة وتمنع من الانتشار العشوائي لها في الطرق والشوارع، حيث تضمن تخصيص 260 لوحة إعلانية بمدينة تبوك، و112 لوحة للشرائح الجديدة، وتضمين عناصر المدن الذكية في مختلف الوسائل الإعلانية، وتصميم الهوية الإعلانية للمدينة ، مؤكداً أن تنفيذ أهداف المخطط سيسهم في تعزيز مكانة تبوك كرافد استثماري واقتصادي مهم في المملكة.