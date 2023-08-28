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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرب بسوهاج تبدأ الأسبوع الثالث بمسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية

صدى البلد

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج فعاليات الاسبوع الثالث من مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية والتي تشمل 8 مجالات وهى التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 1 طن والتعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم.

والمهارات الفردية للكلور ومحترفى التعامل مع تسرب الكلور والتعامل بامان داخل الاماكن المغلقة والمهارات الفردية للسيبيا ومحترفى العمل بامان داخل الاماكن المغلقة والتعامل مع الحريق.

 

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ان الهدف من المسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل حفاظا على حياتهم من مخاطر العمل.

واوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الموارد البشرية والمراجعة الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على المسابقة انه تسابق حتى الان 19 فريق فى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 1 طن كما تسابق 11 فريق في مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم.

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كما انتهت منافسات 30 فريق بمجال المهارات الفردية للكلور كما انه من المقرر اليوم الانتهاء من منافسات المهارات العمل بأمان داخل الاماكن المغلقة والتى يشارك بها 16 فريق وكذلك منافسات المهارات الفردية للسيبيا والتى يشارك بها 16 فريق.

واشار اللواء احمد ابو حساب مستشار الشركة لشئون السلامة والصحة المهنية انه تجرى خلال هذا الاسبوع منافسات التعامل مع الحريق والتى تبحث كيفية التعامل الامن مع نشوب حريق محتمل باحد مواقع العمل وانه يشارك بها 18 فريق يمثلون الديوان العام وقطاع المعامل وفرع البلينا وفرع مياه سوهاج.

وفرع المراغة وفرع مياه طما وامن الديوان وورشة العدادات وفرع جرجا وفرع المنشاة وفرع طهطا وفرع مياه اخميم وفرع دار السلام وفرع صرف صحى طما وفرع جهينة وفرع ساقلتة وفرع صرف صحى سوهاج وفرع صرف صحى لأخميم وان جميع فعاليات المسابقة تتم بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية وتستمر حتى ٦ سبتمبر من الشهر القادم.

 

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