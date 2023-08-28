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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موعد مباراة الزمالك وارتا سولار الجيبوتي

صدى البلد

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم  مسؤولي الزمالك بتحديد نادي أرتا سولار الجيبوتي ليوم 16 سبتمبر المقبل موعدا للقاء ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها في تنزانيا.

ويخوض بطل جيبوتي مبارياته في تنزانيا في ظل عدم اعتماد الاتحاد الأفريقي لملعب أرتا سولار لاستضافة مباريات الفريق في البطولات الأفريقية.

وفي سياق أخر حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر إقامة معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من  ٤ سبتمبر المقبل في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

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