بتوجيه من رئيس الوزراء .. إنشاء مدرسة العباقرة | معلومات كاملة عنها

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرصه على متابعة جهود هيئة الأبنية التعليمية في تنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية وجاهزية المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية، مشددًا على أنه تم التوجيه بضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة لكل المباني التعليمية على مستوى الجمهورية، واستبعاد المدارس التي تخضع لخطة صيانة شاملة، وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس.

واستعرض الوزير في هذا الصدد، جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن مركز المناهج التعليمية يعمل حاليًا على إنتاج تدريبات، ونماذج امتحانات، سيتم إتاحتها للطلاب إلكترونيًا، تساعد الطلاب في فهم وتحصيل المواد الدراسية المختلفة، موضحًا أنه يتم أيضا إعداد بنوك أسئلة، هدفه التقويم من أجل التعلم، بحيث يسهم في اختبارات متتالية للطالب، ويرشده إلى المناطق التي يحتاج إلى تقويم فيها، وسيتم إتاحتها على المنصات التعليمية التابعة للوزارة.

وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى آليات الاستمرار في التعاون مع القطاع الخاص في تقديم المحتوى التعليمي على المنصات التعليمية، وذلك في إطار الخطة المستهدف منها توضيح الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية والعائد على المجتمع المصري والتي تمثلت في تنفيذ ورش عمل خاصة مع عدد من الشركات والاستعانة بملامح الخطة الاستراتيجية الخاصة بالتواصل التي تم البدء فيها عام 2019، وكذا قيام "قنوات مدرستنا" بإنتاج مجموعة من البرامج الحوارية وبرامج الأطفال والمواد التعليمية المتميزة في إطار الخطة العامة لتوصيل المعلومات للطلاب، وزيادة الفهم والتحصيل، وانتاج مواد دعائية تعرف المجتمع بمدارس (النيل المصرية الدولية – الرسمية الدولية IPS – المصرية اليابانية).

وأشار وزير التعليم إلى أنه عقد اجتماعا لبحث آليات إنشاء مدرسة "العباقرة"، التي تستهدف ضم أفضل الطلاب الأوائل في السنة الأولى بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس، وذلك في إطار توجه الدولة للاستثمار في الموهوبين والنابغين وتعزيز آليات بناء الانسان المصري.

وقال الدكتور رضا حجازي: فكرة إنشاء مدرسة العباقرة تستهدف تحقيق أقصى درجات الاستثمار في الموهوبين والنابغين، مع تقديم حزمة امتيازات لهم عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم وتطوير قدراتهم.