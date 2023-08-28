عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتوجيه من رئيس الوزراء .. إنشاء مدرسة العباقرة | معلومات كاملة عنها

صدى البلد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرصه على متابعة جهود هيئة الأبنية التعليمية في تنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية وجاهزية المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية، مشددًا على أنه تم التوجيه بضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة لكل المباني التعليمية على مستوى الجمهورية، واستبعاد المدارس التي تخضع لخطة صيانة شاملة، وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس.

واستعرض الوزير في هذا الصدد، جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن مركز المناهج التعليمية يعمل حاليًا على إنتاج تدريبات، ونماذج امتحانات، سيتم إتاحتها للطلاب إلكترونيًا، تساعد الطلاب في فهم وتحصيل المواد الدراسية المختلفة، موضحًا أنه يتم أيضا إعداد بنوك أسئلة، هدفه التقويم من أجل التعلم، بحيث يسهم في اختبارات متتالية للطالب، ويرشده إلى المناطق التي يحتاج إلى تقويم فيها، وسيتم إتاحتها على المنصات التعليمية التابعة للوزارة.

وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى آليات الاستمرار في التعاون مع القطاع الخاص في تقديم المحتوى التعليمي على المنصات التعليمية، وذلك في إطار الخطة المستهدف منها توضيح الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية والعائد على المجتمع المصري والتي تمثلت في تنفيذ ورش عمل خاصة مع عدد من الشركات والاستعانة بملامح الخطة الاستراتيجية الخاصة بالتواصل التي تم البدء فيها عام 2019، وكذا قيام "قنوات مدرستنا" بإنتاج مجموعة من البرامج الحوارية وبرامج الأطفال والمواد التعليمية المتميزة في إطار الخطة العامة لتوصيل المعلومات للطلاب، وزيادة الفهم والتحصيل، وانتاج مواد دعائية تعرف المجتمع بمدارس (النيل المصرية الدولية – الرسمية الدولية IPS – المصرية اليابانية).

وأشار وزير التعليم إلى أنه عقد اجتماعا لبحث آليات إنشاء مدرسة "العباقرة"، التي تستهدف ضم أفضل الطلاب الأوائل في السنة الأولى بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس، وذلك في إطار توجه الدولة للاستثمار في الموهوبين والنابغين وتعزيز آليات بناء الانسان المصري.
وقال الدكتور رضا حجازي: فكرة إنشاء مدرسة العباقرة تستهدف تحقيق أقصى درجات الاستثمار في الموهوبين والنابغين، مع تقديم حزمة امتيازات لهم عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم وتطوير قدراتهم.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي السوبر الأفريقي

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

باوك اليوناني يخطف صفقة موليكا من النادي الأهلي .. تفاصيل جديدة

خاص.. رئيس بشكتاش يؤكد انسحاب الأهلي من مفاوضات التعاقد مع جاكسون موليكا

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

طلب من النيابة عاجل في بلاغ الشيبي ضد الشحات

ترشيحاتنا

الظهور الأول لسيد عبد الحفيظ منذ إقالته| هل أحرج مجلس إدارة الأهلي؟

أزمة تضرب أسعار الأرز البسمتي عالميا.. ماذا فعلت الهند؟

افعلها مرة في الأسبوع... عادة تحميك من أمراض القلب والموت المبكر

فستان لافت.. درة تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير| شاهد

على عمق 184 كيلومتراً.. زلزال عنيف يضرب جبال باكستان

السياحة التعليمية مصدر جديد للدولار.. أهم مميزات الدراسة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخرة الجواز.. زيادة وزن كندة علوش تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

ذكرى سنوية سعيدة.. جندي بحرية يثير الجدل بمنشور بسبب بن لادن

تحذير عاجل| علامات مبكرة لسرطان القولون.. لا تجهلها

نساء هذه الأبراج الأكثر قوة| احذر منهن

فيديو

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ