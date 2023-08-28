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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتعاقد مع نبيل شريف للانضمام إلى «رجال اليد»

صدى البلد

أكد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، انتهاء إجراءات التعاقد مع نبيل شريف للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بداية من الموسم الجديد.

وأوضح أن اللاعب وقع على عقود الانضمام للنادي لمدة 4 مواسم قادمة، وقام الجهاز الإداري بإنهاء كافة إجراءات التعاقد وقيده في قائمة الفريق.

وأشار إلى أن نبيل شريف لاعب مميز ويمثل إضافة قوية للفريق خلال مشواره بالموسم الجديد، والذي يشهد المنافسة على العديد من البطولات المحلية والقارية وخلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف العوضي أن خطة تدعيم فرق النشاط الرياضي بالنادي تسير بشكل مميز، في ضوء توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتوفير متطلبات الأجهزة الفنية من أجل تحقيق أفضل النتائج.

 

خالد العوضي النشاط الرياضي بالنادي الأهلي نبيل شريف صفوف الفريق الأول لكرة اليد فرق النشاط الرياضي

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