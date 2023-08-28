نشرة المرأة والصحة.. تحذير من شهر سبتمبر المقبل وانتقاد لفستان شيرين

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

سرطان القولون، إنه في الواقع أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا والسبب الرئيسي الثاني للوفيات المرتبطة بالسرطان في العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، إن الاكتشاف والتشخيص المبكر لهذا النوع من السرطان قد يكون منقذا للحياة، هنا، سوف نتعمق في تعريف سرطان القولون بالضبط، ونتعرف على العلامات المبكرة للمرض

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا بموسم الجيمرز في السعودية.

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة،إن شهر سبتمبر بداية البرودة ومن المعروف ترسخ موسمية التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية، كما تضرب الأوبئة السنوية لفيروسات نزلات البرد وفيروسات الانفلونزا البشر كل سنة في فصل الشتاء في المناطق المعتدلة بتوقيت محدد يضبط بالساعة.