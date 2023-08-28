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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ذكرى سنوية سعيدة.. جندي بحرية يثير الجدل بمنشور بسبب بن لادن

ذكرى سنوية سعيدة..
ذكرى سنوية سعيدة.. قاتل بن لادن يثير الجدل بمنشور غير متوقع

أثار جندي البحرية السابق، روبيرت أونيل الجدل بعد أيام قليلة من إلقاء القبض عليه بعد أن أدعي أنه قد قام بإنهاء حياة زعيم القاعدة أسامة بن لادن.

إطلاق سراح

وفقا لموقع اكسبريس قد أثار الجدل روبرت أونيل و البالغ من العمر 47 عاماً عقب إلقاء القبض على يوم الأربعاء الماضي وذلك في فريسكو بولاية تكساس  بمنشور له عبرإنستجرام  وذلك لقيامه بنشر صورة مع زوجته، والقيام بالمعايدة عليها  وذلك لذكرى ارتباطهما وقد بدى الجندي في حالة معنوية تعد مرتفعة.

وقد كتب أونيل قائلا : ذكرى سنوية سعيدة.. شكرًا لتحملك معي.. أحبك".

وقد تضمن المنشور أربع لقطات له مع زوجته، تعد واحدة يوم زفافهما وثلاث صور آخرين على الشاطئ، ما اجتذب تعليقات من مئات المهنئين.

قاتل بن لادن زعيم القاعدة زعيم القاعدة أسامة بن لادن

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