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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو يتمسك بالتجديد لفتوح وصبحي قبل بداية فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد

الزمالك
الزمالك

أعلن اللاعب أحمد حسن عن تجديد اوسوريو لفتوح وصبحي قبل بداية فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب أحمد حسن :"خاص.. أوسوريو يتمسك بالتجديد لفتوح وصبحي قبل بداية فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد".

 

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك ضحى بإجازته من أجل البقاء في مصر، للحصول على رواتبه المتأخر، مشيرا إلى أنه من الوارد حدوث أي شيء خلال المرحلة المقبلة، وقد يرحل المدرب عن منصبه.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: “المدرب حتى الآن لم يبدأ فترة الاعداد مع نادي الزمالك، واللاعبين يتدربون بمفردهم بعيدا عن الجهاز الفني، ولا أعرف سبب الانتظار حتى الآن دون بدء برنامج الاستعداد للموسم الجديد”

 

وأضاف: “تأجيل فترة اعداد الزمالك لمدة أسبوع قرار خاطئ بكل تأكيد، ولاعبي الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم عن الموسم الماضي، ولا أعرف كيف سيحصلون على مستحقات الموسم الجديد، والنقطة الأهم حاليًا هو إنهاء أزمة المنع من القيد، وسيفرق كثيرا مع اللاعبين والجهاز الفني نفسيا”.

وواصل: “من يحب الزمالك عليه الهدوء حاليا، والجميع مطالب بالتكاتف وانكار الذات للخروج بالنادي من الأزمة، ولم يتم تحديد موعد الانتخابات حتى الآن، بعيدا عن صراع الكراسي يجب مساندة النادي ودعمه ماليا”.

وأتم: “أشفق على أي مسئول سيتولى منصب داخل نادي الزمالك، والنادي يعيش في أزمات مالية، والجميع داخل النادي عليه الابتعاد عن المصالح الشخصية”

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