عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنصل عام روسيا بالإسكندرية: الانطلاقة الحقيقية للعلاقات مع القاهرة جاءت بعهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال القنصل العام لدولة روسيا بالإسكندرية كارين فاسيليان إن الانطلاقة الحقيقية للعلاقات بين مصر وروسيا جاءت بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أن هذه العلاقات تاريخية وعميقة وتشمل مختلف المجالات، وقد تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مصر وروسيا.


جاء ذلك خلال لقاء ضم رؤساء وممثلي الجامعات الروسية اليوم /الاثنين/ بالبيت الروسي في الإسكندرية؛ لتعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والعلمية مع الجامعات المصرية، وأداره الدكتور محمد صلاح منسق العلاقات الدولية لشمال إفريقيا بجامعة الصداقة الروسية.
 

وأوضح فاسيليان العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وروسيا وتشمل التنسيق السياسي والتعاون بعدة مشروعات، فضلًا عن التعاون بمجالات البحث العلمي والتعليم.


وأضاف أن هناك تعاونًا كبيرًا بين مصر وروسيا في العديد من المشروعات الكبري والذي يشمل النواحي الثقافية والتجارية والاجتماعية والاقتصادية السياسية ومنها المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.


وأكد أن لقاء اليوم يمثل حدثًا رمزيًا حيث يأتي بالتزامن مع مرور 80 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، حيث أن هذا اللقاء سيعطي دفعة في مجال تنمية العلاقات بين الجانبين في مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الجامعات الروسية ستفتح أفرع لها في مصر.


وتابع أن التعاون بمجالات البحث العلمي والتعليم وتبادل الطلاب يعد أساسًا لتعزيز وتوثيق العلاقات بين الجانبين، حيث أن مجالات التعاون في مجال البحث العلمي والتعليم تتضمن الطب وهندسة الطاقة والعديد من القطاعات، منوهًا بأن هناك أكثر من 15 ألف طالب مصري يدرسون في الجامعات الروسية.


ومن جانبه.. أكد مدير البيت الروسي بالإسكندرية بافيل كيديسيوك عمق وتاريخية العلاقات التي تربط مصر وروسيا، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين يشمل مختلف المجالات، مشيرًا إلى مكانة مدينة الإسكندرية التي تمثل قلب مصر وتمتلك ثقافة رائدة وتاريخ عريق.
وبدوره.. أوضح رئيس وفد الجامعات الروسية وعضو البرلمان المحلي لمقاطعة كوبان "آليا ايجوريفيتش" أهمية اللقاء الذي يهدف لتعزيز العلاقات في مجال البحث العلمي. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

السجن بانتظارها.. أنباء عن هروب وزيرة خارجية ليبيا إلى تركيا

مفيش ضرايب.. هدايا رئاسية لهذه القطاعات تحقق 6 مكاسب

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

بالقطارات والمترو.. النقل ترفع قيمة الغرامات المقررة على الركاب المخالفين ..مستند

قرار حاسم من الأهلي بشأن صفقة ضم موليكا

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يهنئ جمهورية سلوفاكيا بذكرى يوم الدستور

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

رئيس القطاع الاقتصادي بالجامعة العربية: انضمام مصر والسعودية والإمارات للبريكس خطوة استراتيجية

خبير دولي بالاستدامة: لابد من التأهيل المهني للشركات على حساب البصمة الكربونية

صحيفة كويتية تبرز توجيه الرئيس السيسي بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي

رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة: العالم سجل مليون مهاجر بنهاية 2020

"الضمير والرقابة قبل بريكس".. مقتطفات من مقالات كبار كُتاب الصحف

الصحف تبرز توجيه السيسي بتقديم حوافز وتيسيرات للاستثمار الصناعي

ترشيحاتنا

مفاجأة.. أمريكا تتدخل لمنع مهاجمة أوكرانيا لأراضي روسيا

تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير للتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول

لطلاب الثانوية العامة 2023.. تنسيق ومصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية لجميع الكليات

أوهمهم بترخيص منجم ذهب .. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة أسوان

بعد إيقاف كزبرة بسببها..رضا البحراوي يثير الجدل ويغني عليا الطلاق كله بيكدب

تعرف على أسعار الذهب مساء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة الموسم.. نجمات تألقن بضفيرة الشعر | من الأجمل

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى| داعية يخرج عن صمته.. وهذا حكم الإفتاء

تشبه كورونا.. طبيب يكشف عن متلازمة ما بعد الإصابة بمتحور EG5

خضعت لعملية تجميل أم لا.. شاهد| صور تكشف تغير ملامح نجلاء بدر

فيديو

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

سلوى خطاب: مفتقدين أحمد زكى وسعاد حسنى وتمنيت تكريمهما في مهرجان الدراما

اتعلم التقطيع وفتح القبور .. كواليس استعداد أحمد فهمي لمسلسل سفاح الجيزة

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ