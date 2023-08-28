قنصل عام روسيا بالإسكندرية: الانطلاقة الحقيقية للعلاقات مع القاهرة جاءت بعهد الرئيس السيسي

قال القنصل العام لدولة روسيا بالإسكندرية كارين فاسيليان إن الانطلاقة الحقيقية للعلاقات بين مصر وروسيا جاءت بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أن هذه العلاقات تاريخية وعميقة وتشمل مختلف المجالات، وقد تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مصر وروسيا.



جاء ذلك خلال لقاء ضم رؤساء وممثلي الجامعات الروسية اليوم /الاثنين/ بالبيت الروسي في الإسكندرية؛ لتعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والعلمية مع الجامعات المصرية، وأداره الدكتور محمد صلاح منسق العلاقات الدولية لشمال إفريقيا بجامعة الصداقة الروسية.



وأوضح فاسيليان العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وروسيا وتشمل التنسيق السياسي والتعاون بعدة مشروعات، فضلًا عن التعاون بمجالات البحث العلمي والتعليم.



وأضاف أن هناك تعاونًا كبيرًا بين مصر وروسيا في العديد من المشروعات الكبري والذي يشمل النواحي الثقافية والتجارية والاجتماعية والاقتصادية السياسية ومنها المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.



وأكد أن لقاء اليوم يمثل حدثًا رمزيًا حيث يأتي بالتزامن مع مرور 80 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، حيث أن هذا اللقاء سيعطي دفعة في مجال تنمية العلاقات بين الجانبين في مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الجامعات الروسية ستفتح أفرع لها في مصر.



وتابع أن التعاون بمجالات البحث العلمي والتعليم وتبادل الطلاب يعد أساسًا لتعزيز وتوثيق العلاقات بين الجانبين، حيث أن مجالات التعاون في مجال البحث العلمي والتعليم تتضمن الطب وهندسة الطاقة والعديد من القطاعات، منوهًا بأن هناك أكثر من 15 ألف طالب مصري يدرسون في الجامعات الروسية.



ومن جانبه.. أكد مدير البيت الروسي بالإسكندرية بافيل كيديسيوك عمق وتاريخية العلاقات التي تربط مصر وروسيا، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين يشمل مختلف المجالات، مشيرًا إلى مكانة مدينة الإسكندرية التي تمثل قلب مصر وتمتلك ثقافة رائدة وتاريخ عريق.

وبدوره.. أوضح رئيس وفد الجامعات الروسية وعضو البرلمان المحلي لمقاطعة كوبان "آليا ايجوريفيتش" أهمية اللقاء الذي يهدف لتعزيز العلاقات في مجال البحث العلمي.