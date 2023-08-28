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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدة يحاول استعارة محمد صلاح لمدة عام بعد رفض البيع.. تفاصيل

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن اللاعب عمر ربيع ياسين عن رفض ليفربول بيع محمد صلاح ومحاولة جدة الإعارة لمدة موسم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب عمر ربيع :"ليفربول مش موافق علي البيع ف اتحاد جدة بيحاول في الإعارة لمدة موسم".

 

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ نادي ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية رحيل الدولي المصري محمد صلاح إلى اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اتحاد جدة قد تقدم بعرض مغري إلى ليفربول ومحمد صلاح من أجل ضمه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كلوب في تصريحات صحفية عبر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد: “الجميع يتحدث عن محمد صلاح؟ لا ليس الجميع، أرجوكم لا تستخدموا صيغة الجمع”.

وتابع: “مستقبل صلاح؟ لم يأت أى أحد إلي ليستشيرني عن هذا الأمر من الأساس، لذلك فلا تقل الجميع يتحدث”.

واختتم: “قصة انتقال صلاح إلى الدوري السعودي انتهت، إنه مستمر معنا”.

محمد صلاح

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