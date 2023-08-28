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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مكافحة العدوى .. عميد طب قصر العينى يوضح أسباب تطوير مستشفى الفرنساوى

الدكتور حسام صلاح
الدكتور حسام صلاح

كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى ، عن كيف يتم تطوير مستشفى قصر العينى الفرنساوى بتوجيه من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وقال الدكتور حسام صلاح خلال تصريح لصدى البلد ، أن مستشفيات قصر العيني تشهد في عهد الدكتور محمد الخشت طفرة كبيرة نتيجة اهتمامه بهذا الملف ووضعه على قائمة الأولويات نظرا لارتباطه بصحة المصريين، وقصر العينى بشكل عام مرتبط ارتباط كلى بالشعب المصرى بتقديم الخدمة العلاجية والتعليم و البحث على مدار السنوات الماضية ، كما أنه مرتبط بالشرق الأوسط بأكمله و بعد هذا التاريخ الكبير ، أصبح لدينا هديه اخرى من قصر العينى وهو قصر العينى الفرنساوي و الذى نسميه قصر العينى الجديد .

و أوضح “ صلاح ” ، عمر هذا المكان ٢٦ سنه و لكنه يقدم خدمه مختلفه بنسبه بسيطه يخاطب قطاع معين وهم اعضاء هيئه التدريس و العاملين بالجامعة و الوزارات المعنيه و العديد من القطاعات الآخرى باسعار متميزة ، فلذلك تحتاج موارد ذاتيه ليكون لديها القدرة على الاستمرارية و لذلك ايضا تحتاج للصيانه للاستمرارية .

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عميد طب قصر العينى الجديد لصدى البلد : ننشئ مركزين لزراعة الأعضاء .. تطوير المستشفى الفرنساوي يتكلف 1.4مليار جنيه

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كما أن اى موسسة صحية أكملت ١٥ عاما ، لابد أن يطرقها التطوير لاسباب أن البنية التحتية اصبحت فى مرحلة الشيخوخة و تحتاج أن نعيد النظر فيها ، بالإضافة الي معايير مكافحة العدوى التى تتغير بالتالى تتغير أكواد إنشاء المستشفيات ، ومع تغير التوصيات الطبية هذا ينعكس على المنظومة لذلك وجب التطوير

لذلك قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بعد الدراسة المتأنية مع كلية الطب ومديرين المستشفيات والمختصين بفكرة التطوير بتكلفة تصل إلى ١.٤ مليار جنيه ، ولكن مع عملية التطوير تستمر تقديم الخدمات للمواطنين ويتم عملية التطوير على شكل مراحل و الاولويات السريعة توضع بالمراحل الأولى التى تساعد المستشفى على العودة تعتمد على مواردها الذاتية ومن هنا بدء الدعم المؤسسي و دعم رئيس الجامعة .

وأكد عميد كلية طب قصر العينى ، هدفنا هو العلاج الأفضل للمواطن و استمرار القصر العينى كمنارة للتجديد و التعمير و البحث العلمى .

كما أن مشروع التأمين الصحى الشامل هو نظرتنا ورؤيتنا ، و نفضل دائما فى الصف الأول لخدمة المواطن

الدكتور حسام صلاح طب قصر العيني مستشفى قصر العينى الفرنساوى الدكتور محمد عثمان الخشت

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