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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حركة واحدة .. طريقة سريعة للنوم بدون أرق

النوم
النوم

يستخدم العديد من الأشخاص وسائد الأرجل لتحسين تجربة نومهم، وسادة الساق هي وسادة صغيرة توضع بين الركبتين أو تحتهما، كثيرًا ما يضع النائم على جانبه وسادة لتقويم العظام بين ركبتيه، في المقابل، عادةً ما يضعهم الأشخاص الذين ينامون على الظهر تحت الركبتين.

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أحد الأسباب الكامنة وراء اضطرابات النوم ليلاً هو وضعية النوم السيئة". "إن الحصول على وضعية نوم جيدة لا يقل أهمية عن الحصول على وضعية جلوس جيدة أثناء النهار، يمكن أن يساعد وضع النوم الجيد في تخفيف الألم، بما في ذلك ألم أسفل الظهر، وبالتالي يساعدك على النوم بشكل أفضل.

فوائد وضع وسادة بين القدمين

إذا كنت تنام على جانبك، فقد تستيقظ مع الضغط على الوركين والكتفين، ويمكنك وضع وسادة بين ركبتيك للحفاظ على استقامة العمود الفقري وتقليل الألم أثناء الليل. 

يجد العديد من الأشخاص الذين ينامون على الجانب أيضًا أن وضع وسادة بين ركبهم أمر مريح، وقد يساعدك ذلك على النوم بسرعة .

وفقًا للأبحاث، قد يؤدي النوم غير الجيد إلى الإضرار بعمودك الفقري بمرور الوقت، تحسين وضع النوم يمكن أن يساعد. 

وفقًا للدراسات، فإن وضع وسادة بين الساقين يمكن أن يساعدك في الحفاظ على جسمك في وضع أكثر طبيعية ويكون أفضل على ظهرك ليلاً إذا كنت تنام على جانبك.

المصدر amerisleep

فوائد وضع وسادة بين القدمين النوم الم اسفل الظهر وسادة الساق

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