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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء مركز التعليم المدني ببني سليمان الشرقية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري  تنفيذها لإنشاء مركز التعليم المدني ببني سليمان الشرقية،وذلك هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة،هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، و القائمين على تنفيذ المشروع

واطلع المحافظ  خلال زيارته "اليوم" على الأعمال الجاري تنفيذها ، وتتضمن تطوير المبنى الإداري المكون من طابقين ويحوى صالة لتمارين اللياقة البدنية ومكاتب إدارية وقاعات تدريب واجتماعات ، فيما تم الانتهاء من غرف خلع الملابس ، داخل المعسكر الذي يضم أيضا ملاعب  لكرة القدم "خماسي ،قانونى" ، فضلاً عن مبنى للنُزل من المقرر تطويره

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وقد أكد المحافظ على أهمية تطوير المنشآت الشبابية، والرياضية "خاصة مراكز التعليم المدني ، التي تنفذها الوزارة في العديد من المحافظات،لتقديم خدمات اجتماعية وثقافية ورياضية للشباب،،بجانب تأهيل تلك المراكز وتجهيزها لامكانية استضافة المعسكرات الصيفية والترفيهية ، فضلاً عن إقامة التدريبات العملية  لمجابهة الأزمات

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